Работник Воронежского вагоноремонтного завода получил травмы в результате несчастного случая.

Как сообщили в пресс-службе региональной Гострудинспекции, ЧП случилось 28 января. Во время выполнения работ по ремонту вентиляции рабочий упал с площадки, ударившись спиной. В результате чего мужчина получил тяжёлые травмы.

Инспекция провела расследование и пришла к выводу, что причиной инцидента стало неосмотрительные действия самого пострадавшего.

К административной ответственности привлечены виновные лица.

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