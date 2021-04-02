На вагоноремонтном заводе в Воронеже выпавший из вентиляции рабочий получил травмы
Работник Воронежского вагоноремонтного завода получил травмы в результате несчастного случая.
Как сообщили в пресс-службе региональной Гострудинспекции, ЧП случилось 28 января. Во время выполнения работ по ремонту вентиляции рабочий упал с площадки, ударившись спиной. В результате чего мужчина получил тяжёлые травмы.
Инспекция провела расследование и пришла к выводу, что причиной инцидента стало неосмотрительные действия самого пострадавшего.
К административной ответственности привлечены виновные лица.
Фото pixbay.com
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