Мобильная вакцинация от коронавируса началась в Воронеже
Мобильная вакцинация от коронавируса началась в Воронеже 31 марта.
В соцети «Вконтакте» в группе регионального департамента здравоохранения, первый выезд совершила бригада (врач, медсестра, медрегистратор и водитель) городской клинической поликлиники №4 на улицу Хользунова.
В машине были вакцинированы 27 человек. Они получили сертификаты с датой следующей прививки. О времени и месте получения второго компонента вакцины, медики напомнят за сутки.
В облздраве отметили, что доля прививок использовались однодозные флаконы, вакцину перевозили в портативной морозильной камере. Выезжала бригада на специально оборудованном санитарном автомобиле.
Фото vk.com/dzvo36
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