Мобильная вакцинация от коронавируса началась в Воронеже 31 марта.

В соцети «Вконтакте» в группе регионального департамента здравоохранения, первый выезд совершила бригада (врач, медсестра, медрегистратор и водитель) городской клинической поликлиники №4 на улицу Хользунова.

В машине были вакцинированы 27 человек. Они получили сертификаты с датой следующей прививки. О времени и месте получения второго компонента вакцины, медики напомнят за сутки.

В облздраве отметили, что доля прививок использовались однодозные флаконы, вакцину перевозили в портативной морозильной камере. Выезжала бригада на специально оборудованном санитарном автомобиле.

Фото vk.com/dzvo36