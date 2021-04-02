Приняв участие в заседании фракции «Единой России» в городской Думе, глава города продолжил череду встреч с депутатами муниципального представительного органа.

На этот раз диалог с народными избранниками проходил в рамках заседания наиболее многочисленной депутатской фракции и, по словам ее руководителя Романа Жогова, имел своей целью синхронизировать работу исполнительной и представительной ветвей муниципальной власти по исполнению наказов избирателей.

Во вступительном слове Вадим Кстенин отметил, что это не отчет об итогах деятельности мэра за минувший год – он, как и планировалось, пройдет чуть позже, а информирование о проблемах, которые имеют для города системный характер или появились в последнее время в связи с ситуацией в мире и стране. Для их разрешения требуется принятие стратегических решений, которые должны вырабатываться на основе совместной кропотливой работы.

Но сначала глава города кратко оценил состояние городского хозяйства и перспективы его развития в наступившем году.

– Прошлый год, при всех известных трудностях, стал для нас вполне успешным: мы выполнили все финансовые показатели, на значительную сумму – 800 млн. рублей – сократился муниципальный долг, выполнены все наши социальные обязательства, активно идет обновление городского пассажирского транспорта – уже получено 92 современных больших автобуса для муниципального предприятия, ждем поставки еще 28, продолжили ввод и реконструкцию объектов школьного и дошкольного образования, полностью перешли на профессиональную охрану учебных заведений – делается многое, и об этом я расскажу в своем традиционном отчете перед депутатами, – сообщил Вадим Кстенин.

Главными выполненными задачами мэр считает создание устойчивой системы обеспечения функционирования и текущего содержания городского хозяйства. Это и состояние дорог – город после зимы не выглядит «как после бомбежки», и деятельность комбинатов благоустройства, справлявшихся в тяжелейших погодных условиях с уборкой города, и надежность ресурсоснабжения.

– Этой зимой мне впервые за много лет не пришлось ни разу ночами стоять на траншеях из-за масштабных аварий с туманными перспективами ликвидации. Да, были сложные ситуации, доставившие неудобства горожанам, но отрабатывались они вполне успешно и в установленные сроки – мы знали, что сил и средств на устранение привлечено достаточно, работают профессионалы. И это тоже результат наличия системы, которую удалось сформировать и реализовать вместе с вами, подписав долгосрочные концессионные соглашения, – отметил мэр, обращаясь к депутатам.

Среди тем, которые, по мнению главы города, являются стратегически важными для города и требуют напряженной совместной работы с народными избранниками, Вадим Кстенин назвал проблемы роста безработицы, которая связана с локдауном, вызванным эпидемией, сокращение темпов прироста числа горожан, сложности реализации полномасштабной мусорной реформы и введение системы брутто-контрактов в сфере транспортного обслуживания населения.

Более подробно Вадим Кстенин остановился на теме транспортной реформы. Он отметил, что уже три года продолжается работа в этом направлении, были большие сложности, но пошагово проблемы решаются.

– Мы обеспечили во всем городском пассажирском транспорте возможность безналичного расчета оплаты и дифференцированный тариф привел к тому, что доля таких оплат доходит уже до 70 процентов. Перевозчики сначала сопротивлялись, но в результате их экономика «обелилась», стала прозрачной и подотчетной. А система не рухнула. Но новые федеральные решения, которые могут быть реализованы в ближайшие два года – оборудование подвижного состава тахографами и системой Face ID – вполне может ее разрушить. На каждый автобус перевозчикам понадобится уже не один, а, грубо говоря, два с половиной водителя. При такой стоимости проезда, а она в Воронеже самая низкая по сравнению с любыми сопоставимыми городами, транспортные компании это не потянут. Им придется либо уходить с рынка, либо вдвое сокращать количество единиц на линии. Значит, нам с вами все-таки придется принимать сложное решение – переходить на брутто-контракты, – сказал мэр.

Брутто-контракты – механизм оплаты перевозчикам выполненной в соответствии с заданием муниципалитета транспортной работы. Это дает возможность достаточно жестко контролировать работу перевозчиков и накладывать за нарушения серьезные штрафы. А перевозчику не нужно будет больше участвовать в «гонке за пассажиром» или уходить с линии вечером, чтобы «не возить воздух»: их доходы не будут зависеть от пассажиров, а только от выполненной работы.

– При этом все платежи за проезд с пассажиров будет собирать город, оплачивая перевозчикам их работу полным рублем. По предварительным расчетам при такой стоимости проезда разница и, соответственно, бюджетные расходы составят примерно полтора миллиарда рублей в год. Несмотря на оздоровление муниципальной экономики, такого объема свободных средств нет, и нам с вами предстоит решать, где их брать, – подчеркнул Вадим Кстенин.

По мнению мэра, это – одна из самых острых и горячих проблем для города сейчас, и муниципалитет не боится о ней открыто говорить, равно как и о любых других.

– С вашей помощью, я уверен, мы их решим. Ждем от вас содействия в расстановке приоритетов в нашей работе, в том числе с учетом работы на округах и наказов избирателей, – обратился мэр к членам партийной фракции.

Касаясь первоочередных задач, глава города назвал важнейшие из них – реконструкция проспекта Революции и Петровской набережной, парков «Дельфин», «Южный», строительство «мега-школы» на Московском проспекте и школы в микрорайоне Процессор, приведение в надлежащий вид спортивных и детских площадок во дворах и на территории учебных заведений, подготовка к запуску под эгидой Министерства обороны детского оздоровительного лагеря круглогодичного пребывания «Авангард» патриотической направленности (бывший «Защитник») и ряд других значимых проектов.

Тему взаимодействия продолжил Роман Жогов, предложивший разработать для каждой городской территории электронный рейтинг проблем, чтобы иметь полное понимание о том, что волнует людей на местах. А проведение выездных заседаний представителей фракции поможет эту работу конкретизировать.

В выступлениях депутатов Александра Сысоева, Олега Черкасова и других прозвучали темы развития событийного туризма, особенно в части проведения значимых спортивных соревнований, реконструкции набережной на левом берегу города, подготовки проекта новых Правил землепользования и застройки (ПЗЗ), завершения согласования границ города в рамках нового Генплана и ряд других.

Коллег поддержал и председатель Воронежской городской Думы Владимир Ходырев. Кроме того, он обратил внимание, что все более острым становится вопрос ремонта и расширения зданий старых детских садов и школ, что создаст нормальные условия для детей не только в новых кварталах.

Вадим Кстенин поддержал выступавших, отметив, что сейчас идет острая конкуренция городов не только за ресурсы, но и за людей и все, что может привлекать в Воронеж большое количество приезжающих, достойно внимания и может служить драйвером развития территории, если этим предметно заниматься. В частности, мэр рассказал, что готовится обновление тротуарного покрытия «ворот города» – привокзальной площади в зоне ответственности муниципалитета и улицы Мира.

– Здесь речь зашла о принятия нового проекта ПЗЗ, – продолжил отвечать на вопросы Вадим Кстенин. – Сразу скажу – «сырой» документ выносить на утверждение депутатами не будем. Проработаем основательно, совместно и открыто, постараемся учесть все замечания и предложения. Что касается Генплана, то работа над уточнением и утверждением границ города продолжается.

Подводя итоги встречи, глава города предложил усилить взаимодействие администрации и Думы на уровне депутатских комиссий.

– Для всех нас принципиально важна вовлеченность представителей депутатского корпуса в реализацию городских проектов самого разного уровня. Пока же мы не можем сказать, что все депутаты включены в эту работу. Вы должны выступать инициаторами: бывает, что за текучкой мы теряем из виду что-то важное, что могло бы существенно способствовать улучшению качества жизни воронежцев. Давайте консолидироваться! – обратился в заключении к депутатам Вадим Кстенин.

В ходе встречи фракция партии «Единая Россия» передала главе Воронежа свод наказов избирателей, собранных в предвыборную кампанию.