Мэр Вадим Кстенин проводит рабочие встречи с фракциями политических партий Воронежской городской Думы – КПРФ и «Единой России». Финальной стала встреча с депутатами от партий «Справедливая Россия-Патриоты-За правду», ЛДПР и «Родина».

Ввиду того, что состав Думы заметно обновился – четверо из пяти участников впервые избраны в представительный орган местного самоуправления – в начале общения глава Воронежа очень подробно остановился на ключевых выполненных задачах, ходе текущих хозяйственных процессов, а также некоторых серьезных планах администрации. Речь идет о мега-проектах, среди которых – благоустройство проспекта Революции, первой очереди Петровской набережной и ряда других. Кроме того, прорабатывается возможность строительства в Воронеже еще 5 школ на совершенно новых принципах.

– Нас ждет в этом году очень серьезная заявочная кампания. Трижды придется ездить защищать возможность участия Воронежа в проекте, по которому мы сможем одновременно построить в городе пять школ. Не в рамках обычных механизмов взаимодействия с правительством региона и вышестоящими бюджетами, а в рамках концессии при федеральном финансировании, – поделился Вадим Кстенин.

Следует отметить, что в случае успеха участия в заявочной кампании и реализации проектов для учеников и их родителей это будут обычные муниципальные школы.

Тема концессий обсуждалась на встрече многократно: отвечая на вопрос депутата Артема Рымаря, мэр отметил, что его принцип управления ключевыми объектами муниципальной собственности при привлечении частных средств предельно прост — надо прикладывать все усилия, чтобы важнейшее имущество оставалось в казне.

– Мы приветствуем бизнес и инвесторов, готовы оказывать содействие, чтобы люди могли работать, зарабатывать, увеличивать налоговую базу, создавать рабочие места, в том числе и на городском имуществе, инвестировать в него. Но, как правило, в случае аренды через несколько лет следуют неотделимые улучшения и выкуп по преимущественному праву. Город теряет свое имущество. Некоторые объекты с боем приходится отстаивать. Концессия в любом случае оставляет собственность муниципальной. Уверен, у депутатского корпуса нет сомнений в том, что с имуществом город обращается именно так, при этом – открыто и прозрачно, – отметил глава Воронежа.

Он рассказал об опыте благоустройства парка «Дельфин», где выполняются работы в рамках концессии — уже в этом сезоне планируется его частичное открытие. По этому пути, но немного в другом формате, предстоит пойти и для развития парка «Танаис» – концепция есть. Мэр проанонсировал, что в этом году город закажет разработку проектно-сметной документации для реконструкции этой зеленой зоны. Вадим Кстенин напомнил, что за несколько лет концессии показали свою эффективность на примере подземного перехода у цирка и ряда крупных предприятий коммунального хозяйства.

– Мы работаем не только и не столько с инвесторами. Есть планы реконструкции бывшего ведомственного лагеря «Защитник», а это, фактически, создание нового круглогодичного детского лагеря отдыха, согласуем тему с Минобороны, работы планируем начать в 2022 году. Такого объекта в Воронеже за последние годы, а может, и десятилетия никто даже не начинал делать, – рассказал мэр.

Обсуждалась в ходе встречи и транспортная реформа, а также грядущие перемены в сфере обращения с отходами.

– Отмечу, что мы работаем в условиях последствий тяжелого года, есть тенденции, которые еще предстоит нам с вами проанализировать и оценить. Например, впервые за многие годы у нас отрицательное сальдо миграции, хотя Воронеж всегда был одним из самых привлекательных для переезда городов – темпы переселения сюда были выше общероссийских. Не помогала в этом году (всем муниципалитетам, а не только нам), позиция Минфина, который отключил всем органам местного самоуправления возможность привлекать бесплатные казначейские кредиты. Но мы умеем работать с заемными средствами, и нам помогают губернатор Александр Гусев и правительство. В итоге нам вместе с вами удалось не только софинансировать все проекты, построить серьезные объекты и выкупить их в муниципальную собственность (пример – прекрасный центр допобразования на Ленинском проспекте, 201), но при этом еще и сократить муниципальный долг, – рассказал мэр.

Депутаты отметили, что видят положительную динамику развития Воронежа и задали вопросы, касающиеся дальнейшей совместной работы. Прежде всего, они попросили заранее предоставлять депутатам материалы, которые планируются к рассмотрению на заседаниях Думы. И привели в пример Генплан, когда у них оказалось много вопросов и мало времени для получения ответов на них. Глава города предложил, как и на ранее проходивших встречах с фракциями, активизировать работу комиссий.

– Я готов сам участвовать в работе профильных комиссий. И не обязательно по фракциям делиться, мы работаем со всеми депутатами и наказами их избирателей, независимо от партийной принадлежности. Мне нравится формат круглых столов, чтобы можно было услышать разные мнения, найти решения, которые позволят сделать город лучше. У нас также в администрации есть коллегиальные органы, рабочие группы, где вместе с нами работают депутаты горДумы, и они показывают высокую эффективность, – отметил Вадим Кстенин.

Депутаты также попросили активнее привлекать их к обсуждению проекта новых правил землепользования и застройки – следующий важнейший для города документ после Генплана. Вадим Кстенин заверил, что работать над его принятием администрация Воронежа будет очень кропотливо, в рабочем порядке снимая вопросы парламентариев, для чего, в частности, предлагается собрать все заинтересованные стороны в горДуме на совещание под председательством спикера Владимира Ходырева.

Отдельно коснулись темы реконструкции Дома Гардениных (глава познакомил парламентариев с проектом) и организации доступной среды (депутаты выступили с инициативой внесения изменений в нормативы проектирования, чтобы строители постепенно уходили от высоких цоколей и ступеней в подъезды – так, улица и лифтовая площадка будут в одном уровне, удобном для всех). Также обсудили и перспективы цифровизации городских процессов управления.

Глава Воронежа все инициативы поддержал, рекомендовав теснее взаимодействовать с профильным вице-мэром Мариной Плиевой, предложил собрать и систематизировать все поступившие наказы избирателей, чтобы по примеру других фракций направить их в администрацию для работы.

– Уверен, многие задачи, поставленные в обращениях избирателей депутатам разных фракций политических партий, будут во многом пересекаться между собой, а также с нашими уже имеющимися планами. Вы, пожалуйста, расставьте приоритеты, а мы проанализируем, что и какими силами сможем выполнить. Предлагаю также всем консолидироваться, работать плотнее и конструктивнее, в конце концов, у всех партий и у муниципалитета одни задача — улучшать жизнь горожан, – подытожил Вадим Кстенин.