По версии следствия он ехал со скоростью почти 100 км/ч

Уголовное дело о смертельном наезде на пешеходов на тротуаре на Ленинском проспекте Воронежа передано в суд.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета. По версии следствия, на то момент еще полицейский Владимир Шейкин 9 июня прошлого года ехал по Ленинскому проспекту на личном автомобиле «Тойота Кроун». В 19.20 водитель сбивает на тротуаре трех человек, в результате чего на месте скончался 41-летний мужчина, 71-летняя пенсионерка скончалась спустя две недели в больнице. Еще одна пострадавшая, 42-летняя женщина, получила тяжелые травмы.

Первоначально Шейкин отказался от дачи показаний, но потом признал вину, частично возместил ущерб потерпевший стороне. Экспертиза показала, что полицейский был трезв. В следствие чего суд поместил его под домашний арест.

Также следствие установило, что автомобиль двигался со скоростью не менее 96 км/ч. Это не дало водителю возможность контролировать обстановку и движение автомобиля.

В настоящее время дело передано на рассмотрение в Железнодорожный районный суд Воронежа, который и определит степень вины бывшего полицейского.