Задачу в сжатые сроки провести все организационные мероприятия необходимые для проведения общегородского выпускного поставил глава Воронежа Видим Кстенин службам муниципалитета 2 апреля.

В частности, мэр обсудил с руководителем управления образования и молодежной политики Любовью Кулаковой предварительные условия подготовки к мероприятию.

Напомним, что 18 марта губернатор Александр Гусев одобрил проведение этого масштабного торжества и с учетом складывающейся эпидобстановки выразил надежду, что для такого большого праздника прощания со школой не будет препятствий.

В соответствии с решением главы региона мэр поставил перед профильными службами муниципалитета задачу в сжатые сроки провести все мероприятия, необходимые для организации выпускного.

– Первый выпускной был новым для нас опытом, этот блин мог бы выйти комом. Идея вызывала некоторый скепсис не только у родителей, но и у детей. Но профессионализм и ответственность организаторов, высочайшая степень внимания к обеспечению безопасности позволили достойно и без существенных нареканий провести такое большое событие. К тому же все соскучились по масштабным мероприятиям. Значит, в этом году выпускной может привлечь больше участников, соответственно, все наши службы должны быть к этому готовы, – подчеркнул Вадим Кстенин и поручил в течение двух недель провести анкетирование выпускников, чтобы иметь понимание и о потенциальном количестве желающих участвовать в празднике, и об их ожиданиях от него.

Любовь Кулакова доложила главе Воронежа, что управлением проработаны предварительная концепция, основные площадки и активности праздника. Есть понимание и по потенциальным партнерам праздника, которые будут помогать с событийным наполнением.

– Учитывая обратную связь, полученную после первого общегородского выпускного, мы в этом году делаем больше звука, больше света, больше фудкортов. Все площадки будет работать масштабнее, включая главную сцену. Как и в прошлый раз, обеспечению безопасности будет уделено максимальное внимание, останется формат индивидуальных – именных – пропускных браслетов, даже для представителей СМИ и оргкомитета, – отметила руководитель управления образования и молодежной политики.

Мэр Воронежа заострил внимание на необходимости соблюдения всех санитарных противоэпидемических норм и требований:

– Даже массовое мероприятие, но на открытом воздухе с этой точки зрения безопаснее, чем локальные праздники в помещениях. Детально считайте потребность в финансировании с учетом дополнительных расходов на обеспечение эпидемиологической безопасности – в смету мероприятия должны быть заложены не только дезинфицирующие средства, но и необходимое количество средств индивидуальной защиты. Также учитывайте в расчетах возможное увеличение и количества участников, и масштабов мероприятий. Мы должны понимать, что если для нас выпускной – это организационная нагрузка, то для школьников – одно из первых настолько запоминающихся событий в жизни. Знаю, что сроки подготовки очень сжаты, но праздник должен быть еще лучше, чем прошлый. Если обоснованная потребность в средствах будет выше, чем в позапрошлом году, то город готов будет потратить больше для радости, комфорта и безопасности выпускников, соответствующие указания я дам, – подчеркнул Вадим Кстенин.

Подытоживая рабочую встречу, мэр напомнил: на торги по поиску подрядных организаций для проведения выпускного остается очень мало времени, и отметил, что в ближайшие недели проведет межведомственное совещание, на котором должен увидеть итоговую концепцию.

Фото пресс-службы горадминистрации Воронежа