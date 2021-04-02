Из-за предстоящего осушения уникального пруда с лотосами забили тревогу жители села Богоявленовка Семилуксого района.

Из-за ремонта плотины воду в пруду будут спускать.

Об этом сообщает «Вести Воронеж» со ссылкой на департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области,

Жители села намерены спасти уникальные цветы, растущие в пруду. Они просят на период осушения водоема перенести растения в другой пруд. Но такие работы не включены в смету ремонта плотины, поэтому чиновник ответили отказом.

Богоявленский пруд знаменит тем, что в августе в нем цветут лотосы. Растения привезла с Дальнего Востока местная семья. Цветы прижились и радуют глаз отдыхающих возле водоема.

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