Работа по улучшению материальной базы учебных заведений ведется в рамках партпроекта «Новая школа»

В региональную общественную приемную партии «Единая Россия» обратилась директор школы № 96 с просьбой оказать содействие в установке спортивного комплекса на территории школьного двора. Как рассказала руководитель учебного заведения, в школе 9 классов, 150 учащихся, но на школьной территории не было современной спортплощадки для занятий физкультурой.

Депутат Воронежской городской Думы, член фракции «Единой России» Александр Чуфинев оперативно отреагировал на обращение и оказал содействие в приобретении и установке спортивного комплекса во дворе школы № 96.

Александр Чуфинев вместе с депутатом Воронежской областной Думы, членом фракции «Единой России» Ольгой Ортиной посетили школу и осмотрели новое спортивное оборудование. Парламентарии пообщались с педагогическим коллективом и учениками.

Как рассказала учитель физкультуры Наталья Скоркина, такая площадка появилась в школе как нельзя кстати: «Погодные условия уже позволяют постепенно выходить на улицу и проводить уроки физкультуры на воздухе. А благодаря помощи депутатов и партии «Единая Россия» уроки теперь будут интереснее и будут способствовать физическому развитию детей. Также современная спортплощадка доступна местным ребятам и внеурочное время. Они здесь подтягиваются, качают пресс, готовятся к сдачи нормативов ГТО».

Депутат гордумы Александр Чуфинев оказывает помощь данному учебному заведению на постоянной основе, школа находится на его избирательном округе.

«Эта школа расположена в отдаленном микрорайоне, здесь пока нет стадионов и спортобъектов «в шаговой доступности», поэтому новая спортивная школьная площадка была здесь очень необходима. Кроме того, после общения с руководством школы, мной принято решение оказать финансовую поддержку на ремонт школы и приобретение необходимой оргтехники», – рассказал Александр Чуфинев.

Со своей стороны Ольга Ортина отметила, что депутаты всех уровней принимают активное участие в реализации партпроектов «Новая школа» и «Детский спорт». «Самое главное – это создание комфортных и современных условия для развития детей. И конечно мы стремимся чтобы материальная база городских школ и школ, расположенных в отдаленной местности, не отличались. На это в том числе и направлена работа депутатского корпуса и партийцев в регионе», – подчеркнула парламентарий.