Спортивно-оздоровительный комплекс рассчитан на проведение тренировок по плаванию, волейболу, баскетболу, минифутболу, гандболу, спортивных мероприятий и соревнований

Церемония открытия стала долгожданным событием для города атомщиков. В ближайшее время СОК «Атом-Арена» выступит площадкой для проведения соревнований не только регионального, но и федерального масштаба, базой для занятий спортом и оздоровления тысяч нововоронежцев.

Как отметил заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам, депутат Государственной Думы, член фракции «Единой России» Сергей Чижов, вклад Нововоронежской АЭС в развитие города – это наглядный пример того, как в процессе развития экономики, улучшаются комфорт и качество жизни людей.

«Весомая часть инвестиций в обновление и создание социальной инфраструктуры – это налоговые отчисления. А это значит, что череда последовательных законодательных решений, принятых нами в Государственной Думе: по созданию госкорпорации «Росатом», по её финансированию в период становления, комплекс законов, направленных на усиление безопасности её деятельности в рамках концепции «Мирный атом», – работают эффективно. – прокомментировал Сергей Чижов. – Отдельно хочу отметить очевидные положительные результаты реализации профильной государственной программы по развитию физкультуры и спорта. За 10 лет в Воронежской области построено и реконструировано более 700 спортивных объектов. Это весомый вклад в здоровье нашего населения, а значит – больше будет рождаться детей, взрослые меньше будут болеть, а молодёжь будет активно стремиться к развитию. Поэтому, у Воронежской области есть только один путь — это путь лидера, лидера в экономическом развитии и лидера в росте качестве жизни».