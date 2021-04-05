Квоты поставок сахара между заводами будут распределятся министерством сельского хозяйства России. Как сообщает ТАСС, это будет сделано для контроля поставок продукта по стране в соответствии с требованиями розницы.

В частности, «Известия пишут», что квоты на производство сахарного песка будут распределяться между предприятиями в соответствии с потребностями розницы на каждой конкретной территории, а также объемов, которые предприятия вырабатывали до этого момента, сообщают источники газеты. Подразумевается, что производители будут ежемесячно изготавливать продукцию в объемах, который адресно установил Минсельхоз.

Министерство составляло ориентировочный план поставок сахара основе данных о потребностях в продукции крупных федеральных и региональных сетей. Учитывалось также мнение местных властей и данные о среднем ежегодном потреблении сахара на душу населения.

В Минсельхозе газете сообщили, что совместно с Союзроссахаром ведут работу «по распределению объемов поставок между производителями». Там добавили, что ранее ритейлеры информировали участников рынка о своих потребностях.

30 марта правительство РФ продлило соглашения о стабилизации цен на сахарный песок до 1 июня 2021 года, на подсолнечное масло — до 1 октября 2021 года.