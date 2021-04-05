Квоты на производство сахара распределит между заводами Минсельхоз
Квоты поставок сахара между заводами будут распределятся министерством сельского хозяйства России. Как сообщает ТАСС, это будет сделано для контроля поставок продукта по стране в соответствии с требованиями розницы.
Министерство составляло ориентировочный план поставок сахара основе данных о потребностях в продукции крупных федеральных и региональных сетей. Учитывалось также мнение местных властей и данные о среднем ежегодном потреблении сахара на душу населения.
В Минсельхозе газете сообщили, что совместно с Союзроссахаром ведут работу «по распределению объемов поставок между производителями». Там добавили, что ранее ритейлеры информировали участников рынка о своих потребностях.
30 марта правительство РФ продлило соглашения о стабилизации цен на сахарный песок до 1 июня 2021 года, на подсолнечное масло — до 1 октября 2021 года.
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.