Дополнительные камер наблюдения будут устанавливать на автотрассах Воронежа в рамках развития информационной системы «Безопасный город».

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, в ближайшее время установят более 20 новых камер. Сейчас на дорогах насчитывается около 4 тысяч устройств для видеонаблюдения за дородным движением. Камеры помогают выявлять нарушителей, раскрывать преступления и разыскивать угнанные автомобили.

В ГУ МВД подчеркнули, что новые системы видеонаблюдения будут устанавливаться с учетом статистики аварийности и совершения водителями правонарушений.

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