Преимущественно дождливой будет наступившая рабочая неделя в Воронеже и его окрестностях. При этом синоптики обещают облачную погоду с небольшими периодами, когда будет выглядывать солнце.

Так, сегодня, 5 апреля, в областном центре ожидается переменная облачность, возможны небольшие осадки. Температура воздуха днем до +10 градусов. Ветер юго-западный 1,5 м/с.

Во вторник, 6 апреля, в Воронеже синоптики обещают переменную облачность, без осадков. Температура ночью около нуля. Днем ожидается до 13 градусов тепла. Ветер юго-западный 4,6 м/с.

В среду, 7 апреля, в областном центре будет пасмурная погода, небольшой дождь. Температура воздуха ночью +4 градуса. Днем дол 10 градусов тепла. Ветер юго-восточный 5,7 м/с.

В четверг, 8 апреля, в Воронеже ожидается пасмурная погода, с утра небольшой дождь. Ночью столбик термометра опуститься дол +7 градусов. Днем ожидается до 9 градусов тепла. Ветер западный 6,8 м/с.

В пятницу, 9 апреля, в областном центре метеорологи обещают преимущественно пасмурную погоду, без осадков. Ночью столбик термометра опустится до нуля градусов. Днем потеплеет до +10 градусов. Ветер северо-западный 1,8 м/с.

Фото «Вести ПК»