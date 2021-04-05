Такси компании «Ситимобил» перевернулось 3 апреля на парковке возле торгового центра «Град» под Воронежем.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, авария случилась в субботу в 18.50.

30-летний водитель «Шевроле Лачетти» проигнорировал знак об остановке на парковке ТЦ. В результате чего в него въехало такси «Рено» под управлением 37-летнего местного жителя.

От удара Рено перевернулось. К счастью обошлось без пострадавших.

ГИБДД проводит по данному поводу проверку.

Фото группы «Мой и твой Воронеж»