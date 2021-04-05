В Воронежской области власти закрывают автомобильные понтонные переправы.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, такая мера принята в связи вызванным таянием снега подъемом уровня воды в Дону.

В частности, закрывают понтонные переправы в Хохольском районе на дороге Воронеж — Малышево — Гремячье км 17+800 (наплавной мост ч/р Дон с. Новогремяченское), в Лискинском районе на трассе «Давыдовка — Аношкино» — с. Селявное (наплавной мост ч/р Дон с. Старая Хворостань).

Власти просят отнестись с понимаем. После окончания половодья переправы вновь откроют.

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