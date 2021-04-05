Восемь россиянок задержали за съемку в обнаженном виде в Дубае
Полиция Дубая задержала восемь россиянок, которые устроили голую фотосессию на балконе местного отеля.
Всего в Объединенных Арабские Эмиратах был задержаны около 40 человек, которые организовывали и участвовали в съемках, сообщает РИА Новости.
Сообщается, что задержанным особам грозит до полугода тюрьмы и штраф до 100 тысяч рублей в пересчете с местной валюты. А организатору, гражданину Израиля, — полтора года лишения свободы и штраф примерно в миллион рублей.
Российское генеральное консульство в ОАЭ считает возможным, что российских девушек могут помиловаться в связи с наступлением у мусульман священного месяца Рамадан.
Фото телеграм-канала «Baza»
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.