Страдающую дезориентацией 79-летнюю бабушку разыскивают в Воронеже
В Воронеже разыскивают 79-летнюю пенсионерку Нину Тюленеву. Бабушка пропала 4 апреля.
Об этом рассказали в поисковом отряде «Черноземье». Нина Тюленева страдает дезориентацией. О том, где последний раз видели бабушку, не сообщается.
Пенсионерка была одета черные штаны, черную куртку и черные ботинки. Нина Тюленева нормального телосложения, ростом 168 см, волосы седые. Просьба ко всем, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении бабушки, позвонить по телефонам: 02, 112 или +7-961-182-95-90.
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