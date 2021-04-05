В Воронеже разыскивают 79-летнюю пенсионерку Нину Тюленеву. Бабушка пропала 4 апреля.

Об этом рассказали в поисковом отряде «Черноземье». Нина Тюленева страдает дезориентацией. О том, где последний раз видели бабушку, не сообщается.

Пенсионерка была одета черные штаны, черную куртку и черные ботинки. Нина Тюленева нормального телосложения, ростом 168 см, волосы седые. Просьба ко всем, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении бабушки, позвонить по телефонам: 02, 112 или +7-961-182-95-90.