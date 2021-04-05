Воронежского таксиста, который находился за рулем автомобиля в неадекватном состоянии полиция привлекла к ответственности.

Ранее в социальных сетях был выложен ролик, в котором было заснято стоящее такси в Советском районе. Внутри находился мужчина в неадекватном состоянии. В салоне машины валялись шприцы. Были замечены также следы запрещённых веществ.

После получения информации на место стоянки такси прибыл наряд ДПС. Выяснилось, что водитель — 45-летний житель Левобережного района. Стражи порядка предложили ему пройти медицинское освидетельствование, но мужчина в присутствии понятых от него отказался.

За это сотрудники ГИБДД составили на водителя протокол. Материалы передали в мировой суд Советского района.

Теперь таксисту грозит лишение прав на срок до двух лет и штраф в 300 тысяч рублей.

Видео пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области