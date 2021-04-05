Акция проходит в рамках реализации партпроекта «Здоровое будущее»

В рамках региональной недели депутат Государственной Думы от Воронежской области, региональный координатор партпроектов «Здоровое будущее» и «Крепкая семья» Татьяна Сапрыкина приняла участие во всероссийской акции «Здоровый образ жизни – основа национальных целей развития», проводимой движением «Сделаем вместе!» при поддержке «Единой России».

В рамках акции в школах региона проводятся уроки, посвященные здоровому образу жизни. Депутат Госдумы вместе с активистами регионального отделения партии побывала в воронежской школе №105, где такой урок организовали для четвероклассников.

«Задача акции – сформировать потребность в здоровом, активном образе жизни у школьников и их родителей. Но сделать это в интересной и доступной форме для детей, поэтому главную роль в пропаганде ЗОЖ играют сами школьники. Старшеклассники под контролем куратора проводят уроки у младшеклассников»,- рассказала Татьяна Сапрыкина.

Уроки здоровья проходят в игровой форме и включают в себя физкультминутку, тематическую презентацию и викторину. И как отметила парламентарий, дети с удовольствием принимают участие в таких мероприятиях. К тому же у них есть хороший стимул. По итогам акции победители будут награждены путевкой в международный детский центр «Артек».

Добавим, что воронежские школьники в течение пяти лет участвуют в акциях движения «Сделаем вместе!». За это время более 35 ребят побывали в «Артеке» и «Орленке».