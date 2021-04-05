Владимир Нетёсов: Тематическая неделя приемов по вопросам СНТ стала одной из эффективных форм работы в рамках федерального партпроекта «Российское село»
За неделю тематических приемов от воронежцев было получено около 600 обращений по самым актуальным проблемам
По поручению председателя Воронежской областной Думы, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Владимира Нетёсова в тематической неделе приемов приняли участие депутаты-единороссы всех уровней. Было получено около 600 обращений по самым актуальным проблемам. В частности, речь шла об отсутствии в ряде СНТ площадок для сбора твердых коммунальных отходов, требующих ремонта подъездных путях, неудовлетворительном состоянии электросетей.
«Тематическая неделя приемов по вопросам дачных и садоводческих товариществ стала одной из эффективных форм работы в рамках федерального партпроекта «Российское село». Только в Левобережном районе Воронежа сегодня более 30 садовых некоммерческих товариществ. И интерес горожан к дачному отдыху постоянно растет. Особенно актуально это стало после режима вынужденной самоизоляции, связанного с пандемией коронавируса. И, безусловно, важна поддержка садоводов и огородников на государственном уровне», — отметил Владимир Нетёсов.
В рамках тематической недели по вопросам дачных и садоводческих товариществ прошли обучающие вебинары для руководителей СНТ, а также консультации со специалистами профильных департаментов администрации региона и управлений администрации городского округа город Воронеж.
Обсудили основные законодательные изменения в сфере садоводства и огородничества. Так, в марте 2021 года вступил в силу разработанный Росреестром федеральный закон, в соответствии с которым участники садовых товариществ смогут самостоятельно инициировать проведение комплексных кадастровых работ. Они касаются группы объектов, а не одного участка. Такие работы нужны для устранения реестровых ошибок, из-за которых невозможно поставить либо снять с учета объект недвижимости, а также внести соответствующие изменения в необходимые документы. Говорили и о «дачной амнистии». Упрощенный порядок оформления прав граждан на индивидуальные садовые и жилые дома продлен на 5 лет до 1 марта 2026 года. Также в новом сезоне участники садовых некоммерческих товариществ смогут голосовать на заочных собраниях в сети интернет, что существенно упростит порядок проведения собрания собственников.
Для решения некоторых конкретных вопросов депутаты регионального парламента и сотрудники общественных партийных приемных совершили ряд выездов на территории дачных кооперативов и товариществ.
Руководитель региональной общественной партийной приемной, депутат Воронежской областной Думы Марина Андрейчук встретилась с дачниками СНТ «Отдых». Это одно из крупнейших товариществ, расположенных на территории города Воронежа. Здесь более 2 тысяч участков. Среди основных вопросов — ямочный ремонт дороги. После зимы асфальт находится в аварийном состоянии. Садоводы опасаются, что из-за этого водители сезонных автобусов сократят свой маршрут, и всем придется ходить пешком. Также местная достопримечательность — речка Тавровка — может превратиться в болото. Водоем нуждается в срочной расчистке. Во время выездного приема Марина Андрейчук связалась с руководством департамента природных ресурсов и экологии — работы по расчистке родников и русла реки начнутся в ближайшее время.
Вместе с жителями осмотрели и линии электропередачи. По словам дачников, практически бесхозная ЛЭП требует срочной реконструкции. По данному вопросу депутатом облдумы будет направлено официальное обращение в регионарное отделение компании Россети.
Марина Андрейчук отметила, с подобными проблемами сталкиваются практически все садоводы области.
«Это и очистка реки, и газификация. Потому что все чаще люди остаются жить в своих дачных садовых домах круглогодично, а не только в теплое время года. Это вопросы освещения, транспортной доступности. Хочу отметить, что абсолютное большинство проблем можно и нужно решать. Самое главное правильно подготовить документы, правильно оформить обращение в органы исполнительной власти. Депутаты Воронежской областной Думы, сотрудники региональной партийной приемной возьмут все обращения на контроль», — подчеркнула Марина Андрейчук.
Большинство обращений граждан, поступивших в ходе тематической недели приемов, было оперативно отработано депутатами-единороссами всех уровней. По ряду проблем проведены расширенные правовые консультации, самые острые вопросы, требующие совместного решения с исполнительными органами власти, взяты парламентариями для дальнейшей работы.
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