В начале 2021 года в Воронежской области стартовала кампания по массовой вакцинации от новой коронавирусной инфекции. К 1 сентября в Воронежской области планируется привить от COVID-19 более 1,1 млн человек.

Специалисты Воронежской городской поликлиники № 10 приступили к особому этапу профилактики заболеваний короновирусом — вакцинации сотрудников предприятий и учреждений с выездом медицинских бригад на место работы.

Так в медицинском пункте ТВЦ «Ярмарка» на ул. Донбасской порядка 10 желающих привито российской вакциной «Спутник V», 43 человека записались на прививку с посещением поликлиники.

В это же время в нескольких торговых центрах расположенных на территории Ленинского района сотрудники 10-й поликлиники развернули информационные модули, где более 250 посетителей смогли получить необходимые консультации о порядке и возможности вакцинации, оформить запись на прививку.

Напомним, что прививка ставится бесплатно. Для оформления процедуры гражданину необходимо иметь при себе паспорт и «СНИЛС» — документ с страховым номером индивидуального лицевого счёта застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования.

— Вакцинироваться нужно, безусловно, даже, несмотря на то, что сейчас немного снижается уровень заболеваемости. Необходимо выработать коллективный иммунитет и в этом случае без вакцинации не обойтись, — подчеркнул глава управы Ленинского района Сергей Ситников.