19 апреля в Воронежском концертном зале выступит с большим концертом и презентацией новой книги выступит известная поэтесса Вера Полозкова. На суд воронежцев Вера представит книгу «Работа горя» и новую программу, созданную при участии композитора Александра Маноцкова.

По словам Веры Полозковой, книга «Работа горя» собиралась, копилась и «нарастала» семь лет подряд. «Семь тяжелых и прекрасных лет, в течение которых родились мои дети (у Полозковой их трое, — Прим. Авт.), был заключен и рассыпался мой брак, скрежетала и лопалась по шву привычная картина мира… За эти годы начинались войны между самыми дорогими мне странами, уходили из жизни мои друзья. Люди вокруг меня являли чудеса душевной щедрости или выбирали предать все, что провозглашали и любили. Все что я знала о себе и каким видела свое будущее, время несколько раз опрокинуло и вывернуло наизнанку…» — рассказывает о своем творении сама Вера.

По словам поэтессы, новая книга о том, как тесно переплетены в нас состояния бессилия, горечи и упоения настоящим, любви и ярости, смирения и отчаяния… О том, что взросление — это именно то, как мы пытаемся отгоревать, что мы больше не всемогущи. И о том, как мы встречаемся со своей тенью, со своей слабостью, то, как мы принимаем собственное несовершенство, неравенство своим ожиданиям…

— Это книга о том, что ремесло — спасает. О том, что моя душа нашла свой дом, и это — комнатка с верандой с видом на океан. Это книга о том, что равновесие, знание, возможность полагаться только на себя стоят гораздо дороже, чем мы думали в юности. Но сколько бы мы ни отдали за них, они самое главное наше обретение.

Начало концерта в 19.00

Стоимость билетов от 1300 до 2900 рублей

Приобрести билеты можно ЗДЕСЬ:

Марина Хоружая