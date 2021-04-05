Торжественное открытие Листопадовского сельского Дома культуры состоялось 5 апреля в Грибановском районе Воронежской области. Оснащенный самым современным оборудованием ДК возвели в короткие сроки в рамках наципроекта «Культура».

В Доме культуры будет работать библиотека, а также разместятся кружки художественной самодеятельности, клубы по интересам. Новый объект включает в себя зрительный зал на 175 мест, оборудованную аппаратурой сцену, помещение для занятий танцами, сообщает пресс-служба областного правительства.

Присутствовавшая на церемонии открытия руководитель департамента культуры региона Мария Мазур поблагодарила строителей за воплощенный в жизнь проект. Стоит отметить, что это первый в России сельский Дом культуры, при возведении которого была применена технология блочно-модульного строительства.