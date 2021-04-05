Александр Жуков на постоянной основе оказывает поддержку семье, где воспитывается мальчик

В адрес депутата Воронежской городской Думы, члена фракции «Единой России» Александра Жукова поступило обращение от жительницы микрорайона Подклетное, которая одна воспитывает сына-инвалида, с просьбой оказать материальную помощь на обследование ребенка, диагноз которого — врожденный порок сердца.

Ранее парламентарий оказывал помощь этой семье. Ребенку было необходимо обследование в НМИЦ ССХ им.А.Н.Бакулева в Москве, тогда Александр Жуков помог пройти необходимые обследования. На этот раз заявительница попросила оказать ей помощь на очередное (ребенок проходит его ежегодно) обследование в вышеуказанном центре.

Депутат выделил необходимые денежные средства, также парламентарий посетил лично семью и привез маме и ребенку вещи и продукты: комплекты постельного белья, одежду, фрукты и сладости для мальчика.

«Надеюсь, что мальчика ждет светлое будущее, в котором он не будет испытывать тягостей болезни. Желаю семье оптимизма, счастья и крепкого здоровья»,- отметил Александр Жуков.