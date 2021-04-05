В на днях Совете ветеранов Ленинского района собрались воспитанники Воронежского детского дома.

Темой встречи стали воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов военной службы о героических периодах отечественной истории.

В этот раз подполковник авиации в отставке Павел Машканцев ушедший 17-летним юношей добровольцем на фронт рассказывал ребятам, как принимал участие в боях за освобождение Польши, как брал Берлин в 45-м, в жестоких боях отстаивал свободу и независимость нашей Родины.

Одним из ярких эпизодов из фронтовой биографии ветеран считает бой 2 мая 1945 года, когда немецкая группировка во главе с Мартином Борманом пыталась пройти к американцам вдоль полевого аэродрома, расположенного в 9 км от Берлина и Потсдама. Личный состав красноармейцев, находящийся на аэродроме, принял бой. В бою по защите аэродрома, кроме штатного оружия, ему пришлось вести стрельбу по фашистам из пушки самолёта, предварительно развернув его в сторону фашистов. За этот бой Павел Семёнович был награжден медалью «За отвагу».

Председатель Совета ветеранов, полковник авиации в отставке Евгений Правдухин поделился своими воспоминаниями о боевых буднях Афганской войны и как дважды пришлось принимать участие в специальных операциях по восстановлению конституционного строя в Северокавказском регионе России.

Юноши и девушки – завтрашние защитники Родины с интересом слушали ветеранов, задавали много вопросов.

О современной военной службе на встрече рассказала старший прапорщик авиации Ирина Попова – начальник клуба авиационной эскадрильи Росгвардии.

— В настоящее время в Ленинском районе проживают ветераны Великой Отечественной войны, бывшие узники фашистских концлагерей, труженики тыла, люди пережившие блокаду г. Ленинграда – всего порядка полутора тысяч человек. Многие из них принимают участие в мероприятиях по патриотическому воспитанию молодежи, пропаганде важнейших исторических ценностей нашей Родины, — рассказал Евгений Правдухин.