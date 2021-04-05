Россиянок среди задержанных за голую фотосессию в Дубае не оказалось
Гражданок России не оказалось среди задержанных за обнаженную фотосессию в Дубае.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генеральное консульство РФ в Северных эмиратах и Дубае.
«Поступили официальные данные полиции: всего за съемку в обнаженном виде на балконе задержаны 12 девушек, а не 40, как предполагалось ранее, при этом гражданок России среди них нет», — отметил собеседник агентства.
Единственным россиянином, по словам дипломата, проходящим по этому делу, в отношении которого сейчас ведется расследование, является организатор этой фотосессии.
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