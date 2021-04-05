Гражданок России не оказалось среди задержанных за обнаженную фотосессию в Дубае.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генеральное консульство РФ в Северных эмиратах и Дубае.

Ранее в социальные сети попал видеоролик, где обнаженные девушки позируют фотографу на балконе одного из высотных зданий в курортном районе Dubai Marina. Как ранее сообщали РИА Новости в генконсульстве России в Дубае, по предварительным данным, среди задержанных девушек есть россиянки. Участницам пикантной фотосессии грозит до шести месяцев тюрьмы, организатору мероприятия — до полутора лет, сообщили в генконсульстве. Однако в связи с наступлением священного для мусульман месяца Рамадана представитель генконсульства не исключил, что модели могут быть помилованы эмиратскими властями.

«Поступили официальные данные полиции: всего за съемку в обнаженном виде на балконе задержаны 12 девушек, а не 40, как предполагалось ранее, при этом гражданок России среди них нет», — отметил собеседник агентства.

Единственным россиянином, по словам дипломата, проходящим по этому делу, в отношении которого сейчас ведется расследование, является организатор этой фотосессии.