Госавтоинспекция в Воронеже проведет профилактическое мероприятие «Такси»
Профилактическое мероприятие «Такси» проведут с 5 по 8 апреля сотрудники Госавтоинспекции в Воронеже.
Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД по Воронежской области.
Причиной полицейского рейда стал ненадлежащий контроль компаний-перевозчиков за своими сотрудниками.
В последнее время в Воронеже произошло несколько ДТП с участием таксистов. Аварии имели широкий общественный резонанс. Также появилась информация о том, что водители такси ездят за рулем с признаками опьянения. Одного такого выявили накануне сотрудники ГИБДД.
Сообщается, что стражи порядка будут пресекать нарушения в области пассажирских перевозок на такси.
Полиция, в частности, будет выявлять неисправные автомобили, перевозящие пассажиров, работу такси без лицензии, а также водителей, управляющих машинами в состоянии опьянения.
Жителей и гостей города просят, в случае каких либо нарушений со стороны таксистов, информировать ГИБДД Воронежа по телефону 269-60-79.
Фото пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области
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