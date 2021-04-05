Профилактическое мероприятие «Такси» проведут с 5 по 8 апреля сотрудники Госавтоинспекции в Воронеже.

Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД по Воронежской области.

Причиной полицейского рейда стал ненадлежащий контроль компаний-перевозчиков за своими сотрудниками.

В последнее время в Воронеже произошло несколько ДТП с участием таксистов. Аварии имели широкий общественный резонанс. Также появилась информация о том, что водители такси ездят за рулем с признаками опьянения. Одного такого выявили накануне сотрудники ГИБДД.

Сообщается, что стражи порядка будут пресекать нарушения в области пассажирских перевозок на такси.

Полиция, в частности, будет выявлять неисправные автомобили, перевозящие пассажиров, работу такси без лицензии, а также водителей, управляющих машинами в состоянии опьянения.

Жителей и гостей города просят, в случае каких либо нарушений со стороны таксистов, информировать ГИБДД Воронежа по телефону 269-60-79.

Фото пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области