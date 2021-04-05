15 апреля 2021 года в Воронежском областном краеведческом музее по адресу г. Воронеж, ул. Плехановская, 29 начнет свою работу выставка «Культурный слой города Воронежа». В рамках открытия состоится Научно-практическая конференция, посвящённая вопросам государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия, расположенных на территории Воронежской области, в формате круглого стола.

Проект организован при поддержке Управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области, Автономного учреждения культуры Воронежской области «Государственная инспекция историко-культурного наследия», Государственного бюджетного учреждения культуры Воронежской области «Воронежский областной краеведческий музей» в целях повышения интереса воронежцев к охране, сохранению и использованию объектов культурного наследия Воронежской области.

Совместно с открытием масштабной выставки, которая продлится до 14 мая 2021 года, пройдет круглый стол, в рамках которого участники обсудят самые актуальные темы исторического и культурного наследия региона.

О Проблемах сохранения объектов археологического наследия. Культурный слой г. Воронежа расскажет заместитель руководителя УО ОКН ВО Ивкович Марина Милорадовна.

С нюансами Новых правил приема археологических коллекций в Государственную часть музейного фонда слушателей ознакомит заведующий отделом по развитию ГБУК «Воронежский областной краеведческий музей» Берестнев Роман Сергеевич.

Предполагается открытая дискуссия по проблемам выявления и сохранения объектов археологического наследия.

Совместно с советником УО ОКН ВО Хорошуновой Ольгой Ивановной, спикеры конференции также обсудят Проблемы сохранения объектов культурного наследия, являющихся памятниками истории и архитектуры.

Конференция начнется в 10:00 по адресу г. Воронеж, ул. Плехановская, 29. С подробной информацией о мероприятии можно ознакомиться на сайте: https://veta.ru/nauchno-prakticheskaja-konferentsija или по телефону 2-100-501.