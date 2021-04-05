15-16 апреля 2021 года состоится IV Агропродовольственный форум Черноземья в формате онлайн. Организатором форума выступил Выставочный центр «ВЕТА» ТПП ВО.

IV Агропродовольственный форум Черноземья станет площадкой для обсуждения развития органического сельского хозяйства и экологических аспектов, обмена опытом в сфере переработки сельхозпродукции, а также безопасности пищевых производств и продуктов питания, презентаций инновационных достижений. Проведение Агропродовольственного форума в ОНЛАЙН-пространстве позволит представителям из различных регионов несмотря на сложившуюся эпидемиологическую обстановку рассмотреть проблемы и перспективы отрасли в 2021 году.

Проведение мероприятия в онлайн пространстве позволит объединить на одной площадке экспертов и представителей компаний из разных регионов.

В этом году ключевыми блоками деловой программы станут:

-Проблемы и перспективы отрасли

-Государственная поддержка

-Юридические вопросы в агропродовольственной сфере

-Экспорт в АПК

-Цифровые технологии в АПК

-Наука и кадры

-Благоустройство и развитие в агросфере

В настоящий момент деловая программа форума продолжает формироваться. Предлагаем Вам занять своё место наряду с ведущими спикерами форума и выступить с докладом в сетке конференции.

Ждем ваших обращний по телефонам: +7 (473) 2-100-501, ВАЛЕРИЯ ИВАНОВА 8-960-128-43-71, ЮЛИЯ БОЛОТОВА 8-900-302-75-33, а также по электронной почте: E-MAIL: AGROPROD@VETA.RU