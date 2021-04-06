15 новых автобусов большого класса вышли на линию в Воронеже 5 апреля.

Как сообщает пресс-служба мэрии, 5 машин были направлены на 49-й маршрут, увеличив тем самым количество автобусов на этой линии до 20. Еще 10 машин получили номера 9КС.

Напомним, что ночью 30 марта в столицу Черноземья прибыли 30 новых современных низкопольных автобусов большой вместимости, приобретенных на льготных условиях в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Они поступили в распоряжение муниципальной транспортной компании «Воронежпассажиртранс» для работы на магистральных маршрутах новой сети №№ 8, 9КС, 49.

Оставшаяся часть подвижного состава сейчас завершает оформление необходимых документов. Выйти на городские улицы готовится к концу недели.

– На сегодняшний день мы уже получили и выпускаем на линию 112 автобусов большого класса – низкопольных, современных, на газомоторном топливе. 28 оставшихся единиц техники на этой неделе двумя партиями будут доставлены в Воронеж, – сообщил глава города Вадим Кстенин.

За счет них будет обеспечен выпуск на маршруте № 8 и увеличен на маршруте № 49. Несколько автобусов останутся в резерве и в случае необходимости смогут заменить работающую на направлениях технику.

– Автопарк у нас заметно расширился. Новые автобусы внутри очень комфортные – табло, на котором можно проследить время, удобный подъем – ступеньки пониже, удобные ручки – это очень важно для тех, кто ежедневно пользуется общественным транспортом, – поделилась Марина, пассажир автобуса маршрута № 49, на котором раньше работали автобусы малой вместимости.

Поступившие ЛиАЗы, как и прибывшие в 2020 году, имеют 105 мест общей вместимости, 28 из которых сидячих, и богатую техническую комплектацию. Они оснащены расширенной системой видеонаблюдения – фиксируют не только происходящее в салоне, но и входные группы с улицы – для лучшего контроля процесса посадки-высадки пассажиров, тахографами, определяющими время отдыха водителя, и другими системами мониторинга.

Пневматическая подвеска позволяет «наклонять» транспортное средство до уровня бордюра – для обеспечения более комфортной и быстрой посадки малогабаритных граждан и родителей с детскими колясками. Также они оборудованы пандусами, не требующими для открытия применения специальных средств, и наружной кнопкой вызова водителя.

Путь следования отображается на электронной информационной строке, а номер маршрута – на цифровом табло. Для удобства остановки объявляются посредством речевых автоинформаторов, а в случае необходимости, водитель может связаться с пассажирами по громкой связи.

– Такое большое количество новых автобусов большого класса пока не обеспечено в достаточном объеме на рынке труда водителями, поэтому сегодня мы вынуждены брать их с малого и среднего класса, проводить дополнительную стажировку. В первые дни после перехода маршрутов муниципальной компании, произошла накладка. В частности, маршрут № 49, куда впервые были выставлены автобусы большого класса, дал сбой – туда оперативно были направлены дополнительные единицы. На сегодняшний день все резервные автобусы заменены новыми, которые мы получили по программе «БКД» – они работают, – рассказал мэр.

В связи с расширением муниципального автопарка набор водителей продолжается. Условия работы и оплаты труда можно уточнить по телефону предприятия: 263-77-66 (с 8:00 до 17:00).