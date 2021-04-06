На 3,4 процента снизилось потребление мяса говядины в 2020 году в России.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на «Коммерсант». По данным СМИ, такое количество (1,94 миллиона тонн) является минимальным показателем за 10 лет.

Спрос на говядину, утверждают специалисты, снижается второй год подряд.

А цены выросли. Свинина подорожала в России

Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин в беседе с изданием подтвердил подобную тенденцию. По его словам, из-за ограничений в связи с пандемией коронавирусной инфекции, перехода на дистанционный режим работы и неопределенности с будущими доходами потребители экономили и выбирали более дешевые виды белка, в том числе мясо птицы и свинину. Кроме того, заметное количество говядины приходится на сегмент отельно-ресторанного бизнеса, сократившийся в 2020 году, добавил Юшин.

Он также объяснил, что снижение спроса наблюдается в сегменте молочных пород, который занимает 80 процента рынка, а потребление других сегментов растет: говядины мясных пород – в пять раз, премиальных отрубов – в двенадцать.

Помимо этого, отмечается, что на 103 процента вырос экспорт говядины за рубеж.

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