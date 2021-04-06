38 домов в Центральном и Ленинском районах Воронежа остались 5 апреля без коммунальных благ: горячей воды и отопления.

Как сообщает пресс-центр ЖКХ, причина ограничения — авария на теплотрассе. Горячую воду выключили с 16.40.

На конец вчерашнего дня тепла не было в следующих домах:

улица. Плехановская,13,15,17,19,20,21,22,41,43,45,47,49,51,54,56,58;

улица Бакунина, 6;

улица Пограничная, 1;

переулок Мало-Московский, 1,9;

улица Революции 1905г., 40,42;

улица Донбасская, 3,7,9,11,13;

улица Кропоткина, 1,3;

улица Войкова, 8,17;

улица 40 лет Октября, 2;

улица Кольцовская, 46,52,56,58;

улица Желябова, 15,17.

По сообщению коммунальщиков, специалисты предприятия «Воронежтеплосеть» после нахождения места утечки ресурса, приступят к восстановлению работы теплотрассы. Потом начнется регулировка систем отопления в домах.

Фото pixbay.com