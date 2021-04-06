38 домов в двух районах Воронежа остались без отопления и горячей воды
38 домов в Центральном и Ленинском районах Воронежа остались 5 апреля без коммунальных благ: горячей воды и отопления.
Как сообщает пресс-центр ЖКХ, причина ограничения — авария на теплотрассе. Горячую воду выключили с 16.40.
На конец вчерашнего дня тепла не было в следующих домах:
улица. Плехановская,13,15,17,19,20,21,22,41,43,45,47,49,51,54,56,58;
улица Бакунина, 6;
улица Пограничная, 1;
переулок Мало-Московский, 1,9;
улица Революции 1905г., 40,42;
улица Донбасская, 3,7,9,11,13;
улица Кропоткина, 1,3;
улица Войкова, 8,17;
улица 40 лет Октября, 2;
улица Кольцовская, 46,52,56,58;
улица Желябова, 15,17.
По сообщению коммунальщиков, специалисты предприятия «Воронежтеплосеть» после нахождения места утечки ресурса, приступят к восстановлению работы теплотрассы. Потом начнется регулировка систем отопления в домах.
Фото pixbay.com
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