79-летнюю бабушку, которая пропала в Воронеже 4 апреля, нашли живой.

По информации из поискового отряда «Лиза Алерт», пожилую женщину обнаружили полицейские 5 апреля на Левом берегу города. Стражи порядка позвонили добровольцам-поисковикам, которые на машине доставили женщину домой.

По словам мужа, который и забил тревогу по поводу пропажи супруги, женщина страдает дезориентацией. Ранее она уже пропадала и ее находили, то в больницах, то в магазинах.

Где в этот раз была пенсионерка, держится в секрете.

Фото pixbay.com