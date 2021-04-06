Воронежская трудовая инспекция выявила нарушение выявила в сфере оплаты сотрудникам детского сада в Лисках.

Как сообщает пресс-служба контрольного ведомства, в 5-м дошкольном учреждении города двум сторожам платили по 12 792 рублей, что является нарушением, так как сумма ниже прожиточного минимума.

Во время выездной проверки специалисты контрольного ведомства установили, что сотрудникам детсада не доплачивали по 1183 рубля ежемесячно. С начала 2020 года должны были платить на 1 142 рубля больше.

В связи с чем руководство лискинского дошкольного учреждения оштрафовали на 30 тысяч рублей. Также детский сад обязан выплатить своим сотрудникам положенные по закону деньги.

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