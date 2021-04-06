Прокуратура Ленинского района Воронежа оперативно отреагировала на отключение тепла и горячего водоснабжения в двух детских садиках, одном медучреждении и 22 многоквартирных домах.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, была организована проверка соблюдения коммунальщиками жилищного законодательства.

— При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — отметили в прокуратуре.

Напомним, что 38 домов в Центральном и Ленинском районах Воронежа остались 5 апреля без коммунальных благ: горячей воды и отопления. Причина ограничения подачи — авария на теплотрассе. Горячую воду выключили с 16.40.

По отключённым от отопления домам в Центральном районе Воронежа информации о проверках прокуратура пока не давала.

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