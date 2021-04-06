Новая цветочная композиция из многолетних растений появится этой весной на склоне возле корпуса ВГУИТ на ул. Степана Разина в Воронеже.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Сейчас на этом месте находится надпись желтого цвета «Воронеж 434», которой уже более 10 лет.

Вскоре на склоне летом и осенью будут поочередно распускаться цветы. Запланировано также озеленение клумбы. А забор возле учебного корпуса засадят диким виноградом.

Фото wikimapia.org