Новая цветочная композиция из многолетних растений появится этой весной на склоне возле корпуса ВГУИТ на ул. Степана РазинаНовая цветочная композиция из многолетних растений появится этой весной на склоне возле корпуса ВГУИТ на ул. Степана Разина в Воронеже.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии.  Сейчас на этом месте находится надпись желтого цвета «Воронеж 434», которой уже более 10 лет.

Вскоре на склоне летом и осенью будут поочередно распускаться цветы. Запланировано также озеленение клумбы. А забор возле учебного корпуса засадят диким виноградом.

Фото wikimapia.org

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