Вместо надписи «Воронеж 434» на склоне в центре города посадят цветы
Новая цветочная композиция из многолетних растений появится этой весной на склоне возле корпуса ВГУИТ на ул. Степана Разина в Воронеже.
Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Сейчас на этом месте находится надпись желтого цвета «Воронеж 434», которой уже более 10 лет.
Вскоре на склоне летом и осенью будут поочередно распускаться цветы. Запланировано также озеленение клумбы. А забор возле учебного корпуса засадят диким виноградом.
Фото wikimapia.org
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