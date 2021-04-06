Уголовное дело возбудили воронежские следователи в отношении полицейского из Лисок.

Стража порядка подозревают в превышении полномочий, сообщили в пресс-службе региональном СУ СКР.

Дело возбудили по статье 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия».

Напомним, что заявление о причинении телесных повреждений полицейским 16-летнему подростку поступило в Следственный комитет от 31-летнего жителя Лисок. В нем сообщалось, что 1 марта племянник мужчины вместе с бабушкой явились в райотдел полиции для дачи объяснений по краже из жилых домов.

Подросток отказался подписывать объяснение. Затем, по словам школьника и его бабушки, в ходе конфликта полицейский ударил подростка, причинив ему телесные повреждения.

Ведется следствие.

Фото СУ СКР по Воронежской области