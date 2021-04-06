На новой сцене пройдет в этом году воронежский фестиваль «Ночь в Дивногорье».

Как сообщает РИА «Воронеж», мероприятие состоится 19 июня на площадке, которую разместят вне музея-заповедника. 700 гостей фестиваля будут сидеть на стульях, остальные – около 3 тысяч человек – разместятся самостоятельно на специально отведенной территории рядом с гостиницей.

Сам фестиваль будет посвящен двум датам 80-летию начала Великой Отечественной войны и 60-летию оперетты «Севастопольский вальс».

Зрителей ожидают и сама оперетта, фронтовые песни, театрализованный концерт, полевая кухня, мастер-классы, концерт духовой музыки.

Фото Театра опера и балета