О проверке боевой готовности российских войск объявил Шойгу
Плановые контрольные проверки боевой готовности объявлены в вооруженных силах Российской Федерации.
Соответствующий приказ издал министр обороны Сергей Шойгу, сообщает РИА Новости.
В Национальном центре управления обороной глава военного ведомства заявил, что для проведения учений войска вышли на полигоны.
Шойгу потребовал от подчиненных «обеспечить высокое качество контрольных занятий и безопасность при передвижении воинских эшелонов и военной техники».
Как уточнили в ведомстве, всего в течение апреля пройдет 4048 учений различного масштаба, в том числе 812 двусторонних, на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы.
Проверки пройдут во всех военных округов и на Северном флоте, а также в районах крайнего Севера, Курильских островов и на Камчатке. В них примут участие все виды и рода войск.
При этом в Восточном военном округе проверку проведет комиссия Генерального штаба. Основные розыгрыши учебно-боевых действий состоятся на полигонах Цугол и Сергеевский. В остальных округах и на Северном флоте контрольные проверки проводятся под руководством командующих войсками.
Фото телеканала «Звезда»
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