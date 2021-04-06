Плановые контрольные проверки боевой готовности объявлены в вооруженных силах Российской Федерации.

Соответствующий приказ издал министр обороны Сергей Шойгу, сообщает РИА Новости.

В Национальном центре управления обороной глава военного ведомства заявил, что для проведения учений войска вышли на полигоны.

— Войска вышли на полигоны для проведения тактических, тактико-специальных и двусторонних учений.

Шойгу потребовал от подчиненных «обеспечить высокое качество контрольных занятий и безопасность при передвижении воинских эшелонов и военной техники».

Как уточнили в ведомстве, всего в течение апреля пройдет 4048 учений различного масштаба, в том числе 812 двусторонних, на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы.

Проверки пройдут во всех военных округов и на Северном флоте, а также в районах крайнего Севера, Курильских островов и на Камчатке. В них примут участие все виды и рода войск.

При этом в Восточном военном округе проверку проведет комиссия Генерального штаба. Основные розыгрыши учебно-боевых действий состоятся на полигонах Цугол и Сергеевский. В остальных округах и на Северном флоте контрольные проверки проводятся под руководством командующих войсками.

Фото телеканала «Звезда»