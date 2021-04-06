Прививку от коронавируса сделал 6 апреля глава Воронежа Вадим Кстенин. Градоначальник получил первый компонент вакцины.

После прохождения медосмотра у врача, мэр Воронежа заполнил согласие. За это время вакцина для прививки была разморожена.

Все показатели были в норме и глава города отправился в процедурный кабинет. Дальше – небольшой инструктаж медсестры и вполне обычный укол в плечо. Вакцина – «Спутник-V». На вопрос про самочувствие Вадим Кстенин отвечает:

– Я себя как хорошо чувствовал с утра, так и продолжаю себя хорошо чувствовать, ощущений никаких, стандартная обычная прививка.

В необходимости вакцинации сомнений у главы Воронежа нет:

– Прошлый год был крайне тяжелый: вся страна была в глубоком локдауне, очень много мы потеряли близких и родных, очень сильно пострадала экономика страны… Не хотелось бы продолжения такой ситуации или ее повторения. Я считаю, что массовая вакцинация – это единственное, что может нас уберечь от того, что мы пережили все вместе. Мы сплотились, и мы это все преодолели. Но теперь у нас есть вакцина, которая дает нам возможность уберечься от повторения, поэтому я призываю всех, у кого нет противопоказаний, проходить вакцинацию, – говорит Вадим Кстенин.

Отправиться на рабочее место сразу же после прививки главе не дали – необходимо 30 минут провести под наблюдением врачей. Впрочем, и спустя это время, каких-либо изменений в самочувствии мэр не заметил.

Напомним, 18 марта губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал о перспективах отмены масочного режима в регионе.

– Я считаю, что отменять масочный режим рано до тех пор, пока мы не сумеем привить достаточное количество населения, а это – 70 процентов взрослого населения или более миллиона человек. До этого времени масочный режим отменяться не будет, – подчеркнул тогда Александр Викторович.

Отметим, что по информации департамента здравоохранения Воронежской области в регион поступила очередная партия вакцины «Спутник V». По состоянию на 5 апреля иммунизировано более 147 тыс. человек, из них более 106 тысяч завершили вакцинацию и получили обе дозы вакцины. Пункты вакцинации открыты в 14 поликлиниках города Воронежа, 2 областных больницах, 5 ведомственных и 3 частных медорганизациях. Для вакцинации можно выбрать любую поликлинику, где есть прививочные кабинеты. Записаться на вакцинацию можно через портал государственных услуг, через информационные киоски в поликлиниках, а также по телефону регистратуры выбранного учреждения.